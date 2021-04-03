Жена известного хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы, Лилия, поделилась рецептом невероятного десерта без сахара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лилии в соцсети.

Так, в аккаунте жены Влада Ямы появилось ее фото с аппетитным десертом, который к тому же не вредит ни здоровью, ни фигуре. Лилия с радостью поделилась рецпетом своих "правильных" кексов.

"Такой кекс можно и в пост, он полезный и вкусный. Ведь пост - это возможность почувствовать легкость, очиститься духовно и телесно, познакомиться с новыми продуктами, насытить организм витаминами, правильно выйти из "зимней спячки" и минимизировать риск авитаминоза", - написала она.

Для приготовления кекса понадобятся следующие ингредиенты:

3-4 крупные морковки;

стакан муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 ст. л. псилиума, замоченного в воде (можно заменить яйцами, 4 шт.);

подсластитель;

грецкий орех (40 граммов);

1 ст. л. кокосового масла;

сливочный соус для украшения.

Чтобы приготовить крем, надо охладить кокосовые сливки (слить воду, чтобы остались только сливки), взбить их и добавить подсластитель.

Затем надо натереть морковь, залить водой псилиум до образования густой массы и добавить подсластитель с разрыхлителем. Далее следует добавить муку к мокрым ингредиентам, а также измельчить орехи.

Смажьте форму, выложите тесто и запекайте при 180 градусах около часа. Охладите и добавьте сосус.

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