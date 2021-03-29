Жена украинского хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", Лилия рассказала интересные факты
Как пишет Politeka.net, красотка-жена уже давно состоит в отношением с Владом Ямой. Парочка познакомилась в клубе в 2007 году, а уже в 2014 году отношения были оформлены официально. Сейчас Влад и Лилия воспитывают сына Леона, который появился на свет через год после свадьбы. Жена Влада иногда делиться секретами о Владе в Инстаграм, где часто публикует совместные фото.
В этот раз Лилия опубликовала фото, где пара позирует вместе с бейсболках. Длинноволосая красотка наклонила голову над плечом довольного Влада.
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Откровенно
Угадайте и напишите в комментариях какие два пункта неправдивые.
1. Сильно раздражаюсь когда Влад меня не слышит.
2. Влад никогда не знает где его паспорт, но я всегда знаю где он (так мы и расписались ).
Накануне командировки Влада с нетерпением жду любимый вопрос - «А где мой паспорт?».
3. Влад любит заплетать мне косичку перед сном.
4. Очень легко понять что ему нравится блюдо, которую я приготовила, по характерному стону во время еды.
5. Я люблю задавать вопросы и при этом включить воду, и не слышать ответ (это моя фишка). Можно ещё уйти в дальнюю комнату, чтобы наверняка ничего не было слышно.
6. Часто прошу Мужа меня разбудить, потому что я абсолютно не слышу будильник.
7. Каждый день перед сном мы «твёркаем» для хорошего настроения", - написала Лилия.
"Мы оба сейчас хотим креветок", - написал сразу в комментариях Влад.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и начали угадывать:
"1 та 3 неправда", "Все правдивые", "Все пункты правдивые вы красивая пара", "Сколько уже лет замужем за Владом?".
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