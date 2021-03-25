Жена Влада Ямы из "Танці з зірками" Лилия показала несколько эффектных образов
Как пишет Politeka.net, Лилия Яма вслед за звездным мужем начала активно развивать социальные сети, собирая все больше поклонников. Красотка любит показывать свои занятия спортом, а также радует обворожительными нарядами, которые себе присмотрела.
Этот раз не стал исключением, ведь красотка сразу порадовала несколькими нарядами. На одном из кадров девушка позировала в платье с большим поясом, а образ дополнила стильной сумочкой.
"Дайте реакцию - какой образ понравился больше", - написала Лилия под фото.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
51-летняя Дженнифер Лопес в раскрепощенной позе блеснула упругими бедрами: "Опасная близость..."
Жена-красотка продюсера "Квартал 95" эффектно задрала ножки, разгоняя скуку: "Предлагаю вдохновляться..."
Тина Кароль рухнула на сцене, напугав экс-возлюбленного Мишель Андраде Ломакина: "Загадай желание..."
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
Через мгновенье Лилия уже была в приталенном платье, разрисованным цветами. Красотка взялась за талию, восхищая идеальной фигурой.
Завершила парад образом жена Влада Ямы полосатым костюмом и блузой. Девушка уверена, что локдауны не повод отказывать себе в шопинге.
"Период локдауна - не повод отказаться от шопинга. Что еще нужно для хорошего настроения", - написала Лилия в итоге.
Мы писали, что жена популярного украинского танцора, судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы козырнула восхитительной фигуркой.
У себя в Инстаграм Лилия Яма опубликовала архивный снимок, сделанный за границей. На фото женщина позировала в белоснежном обтягивающем костюме.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой
А еще Politeka писала, что Жена Ямы из "Танців з зірками" в корсете и с глубоким декольте устроила горячую тренировку
Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" ошеломил преображением после необычной процедуры, жена за ним повторила