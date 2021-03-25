Жена Влада Ямы из "Танці з зірками" Лилия показала несколько эффектных образов

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма вслед за звездным мужем начала активно развивать социальные сети, собирая все больше поклонников. Красотка любит показывать свои занятия спортом, а также радует обворожительными нарядами, которые себе присмотрела.

Этот раз не стал исключением, ведь красотка сразу порадовала несколькими нарядами. На одном из кадров девушка позировала в платье с большим поясом, а образ дополнила стильной сумочкой.

"Дайте реакцию - какой образ понравился больше", - написала Лилия под фото.

Через мгновенье Лилия уже была в приталенном платье, разрисованным цветами. Красотка взялась за талию, восхищая идеальной фигурой.

Завершила парад образом жена Влада Ямы полосатым костюмом и блузой. Девушка уверена, что локдауны не повод отказывать себе в шопинге.

"Период локдауна - не повод отказаться от шопинга. Что еще нужно для хорошего настроения", - написала Лилия в итоге.

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У себя в Инстаграм Лилия Яма опубликовала архивный снимок, сделанный за границей. На фото женщина позировала в белоснежном обтягивающем костюме.

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