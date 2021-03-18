Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма прибегнул к радикальному методу, чтобы сохранить молодость и красоту

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовал свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстал за любопытным занятием.

Так, Яма решился на необычную процедуру - лазерное омоложение. Хореограф показал, что и как ему делали с лицом, а затем удивил преображением.

"Получилось!..", - написал он, выставив свое детское черно-белое фото.

Влад решил с юмором подойти к процессу, а вот его супруга Лилия, наоборот, со всей серьезностью. Девушка также прошла ту же процедуру. По ее словам, курс состоит из 4-х сеансов, так что это только начало.

"Буду сейчас делать процедуру лазерное омоложение лица. Очень здорово активизируется собственный коллаген, происходит лифтинг, убираются мелкие морщинки, улучшается цвет лица", - сообщила Лилия у себя в Инстаграм.

"Абсолютно безболезненная процедура", - добавила девушка, подписав кадры.

Ранее мы рассказывали, как Влад Яма сделал украинкам приятно, выставив сочный снимок в соцсети. Мускулистый хореограф позировал в черной рубашке и темных брюках в светлую полоску, а на груди у него "торчал" букет цветов.

«Деффчонки, это вам! От души!», - подписал кадр Яма.

«Спасибо у меня как раз день рождения сегодня», «Ой как приятно», «Ух!...Взглядом плавить можно сталь!!», «какой красавчик нуу, спасибо большое», «Неординарный подарок», «Душа вроде выше находится. Ну если от души, тогда спасибо. Принимается», - отреагировали пользователи.

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".