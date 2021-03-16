Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» порадовал женскую половину своих поклонников провокационным фото

Танцор опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Яма решил сделать девушкам по-настоящему весенний подарок. На фото артист позирует в стильных брюках в полоску и черной рубашке. При этом, танцор игриво расстегнул верхние пуговицы, оголив грудь как настоящий мачо, а также добавил своему образу любопытную деталь.

Дело в том, что ради весеннего фото хореограф заправил в брюки букет нежных цветов, спрятав их стебли под рубашкой. Таким образом, букет будто бы «растет» из груди артиста.

«Деффчонки, это вам! От души!», - подписал кадр Яма.

Поклонницы не могли не оценить такой подарок от танцора.

«Фото огонь», «Деффчонки, расцвел», «Моя любимка», «Спасибо у меня как раз день рождения сегодня», «Ой как приятно», «Ух!...Взглядом плавить можно сталь!!», «какой красавчик нуу, спасибо большое», «Неординарный подарок», «Душа вроде выше находится. Ну если от души, тогда спасибо. Принимается», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, Яма насмешил фото с 5-летним сыном Леоном и товарищем. Все трое напялили на голову трусы.

"Когда купили ребенку трусы, но сначала решили протестировать!", - подписал снимок Влад.

Напомним, кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком платье с корсетом порадовала фигурой: "Избыток красоты".

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" рассказал о работе над рельефным телом, жена взболтнула лишнего: "Мы хотим...".