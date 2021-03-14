Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал, как они с женой планируют готовиться к лету
Как сообщает Politeka.net, артист поделился планами на своей странице в Инстаграм.
Так, в коротком видео танцор признался, что они с женой Лилией хотят до лета немного подкачаться и улучшить свою физическую форму.
«Решили с мужем, что с понедельника начинаем новую жизнь! Ведем активную подготовку к лету и хотим себе…кубики мы хотим, да?», - произносит на видео Лилия.
Однако, муж поправляет, что они просто хотят добиться своей лучшей физической формы.
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«Не, ну мы на самом деле и так ничего такие, а до лета должны быть еще в лучшей форме», - добавляет Яма.
Для этого супруги планируют активно заниматься фитнесом.
«Сначала трехнедельный курс на рельефное тело. Посмотрим, что будет…», - добавил танцор.
Ранее мы писали, что его жена Лилия опубликовала фото, на котором позирует в длинной черной майке с большим декольте. Легкая ткань обтянула бюст и подчеркнула талию - муж просто везунчик.
Тонкие лосины обтянули стройные ножки и упругие ягодицы.
Лилия заплела волосы в тугую высокую косу. Из ее ушей торчали наушники.
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