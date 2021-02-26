Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свое знакомство с одним из обитателей американского зоопарка
Артист поделился новыми кадрами из своего отпуска в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Яма показал, как они с семьей проводили время в зоопарке Майами. На опубликованном видео танцор кормит одного из местных обитателей – жирафа.
На кадрах Яма неуверенно приближается к животному под одобрительные подбадривания жены. Он протягивает жирафу листочек салата, и животное с удовольствием его принимает.
«Приятного аппетита», - приговаривает Яма.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Юрия Горбунова и Осадчую при ребенке обложили матом во Львове: "Та пошел ты…"
"Люди сгорают за несколько дней": врач рассказал о катастрофической ситуации на Закарпатье
Горе у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла дочь: "Когда вышла к зрителям..."
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
После этого танцор решился сфотографироваться со своим новым экзотическим другом.
«Какие милые создания», - подписал кадры хореограф.
Его поклонники тут же принялись комментировать пост. При этом, некоторые даже нашли сходства между артистом и жирафом. Люди также заметили, что Яма на кадрах радуется, как маленький ребенок.
«Так мило. Влад, Вы как ребёнок, по-настоящему порадовались жирафу», «Кайф», «Как мило», «Класс», «Какие красавчики длинношеие», «Они прекрасны», «Люблю жирафов», «Такие милые и чем-то похожи даже поняла чем, загорелые. Ну, а если серьёзно, крутяк», - пишут в комментариях.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал свои "ночные делишки", блеснув мускулами.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма предался медитации на берегу океана: "захватывает дух".