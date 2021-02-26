Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свое знакомство с одним из обитателей американского зоопарка

Артист поделился новыми кадрами из своего отпуска в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Яма показал, как они с семьей проводили время в зоопарке Майами. На опубликованном видео танцор кормит одного из местных обитателей – жирафа.

На кадрах Яма неуверенно приближается к животному под одобрительные подбадривания жены. Он протягивает жирафу листочек салата, и животное с удовольствием его принимает.

«Приятного аппетита», - приговаривает Яма.

После этого танцор решился сфотографироваться со своим новым экзотическим другом.

«Какие милые создания», - подписал кадры хореограф.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост. При этом, некоторые даже нашли сходства между артистом и жирафом. Люди также заметили, что Яма на кадрах радуется, как маленький ребенок.

«Так мило. Влад, Вы как ребёнок, по-настоящему порадовались жирафу», «Кайф», «Как мило», «Класс», «Какие красавчики длинношеие», «Они прекрасны», «Люблю жирафов», «Такие милые и чем-то похожи даже поняла чем, загорелые. Ну, а если серьёзно, крутяк», - пишут в комментариях.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал свои "ночные делишки", блеснув мускулами.

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