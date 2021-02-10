Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма всей семьей собрался на яркую фотосессию

Как передает Politeka.net, 38-летний Влад опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал себя с женой Лилианой и сыном Леоном в автомобиле.

Все трое, по словам Лилианы, после долгой подготовки, наконец, выдвинулись на некую фотоссесию-сюрприз. Довольная красотка-жена Ямы предстала в суперобтягивающей спортивной кофточке салатового цвета на молнии. Более того, она решила подчеркнуть свои аппетитные формы, приподняв их леопардовым корсетом.

"У нас сегодня точно будет яркий незабываемый день - фотосессия! Долгие сборы, куча одежды, Леон готов, у папы железные нервы... Они аж звенят!", - говорит в кадре восторженная Лилиана

"Мы почти не опаздываем", - вставил свои пять копеек ее муж.

А пятилетний сын, сидевший сзади, сказал, что он в шоке.

В дальнейших "сториз" хореограф показал, как их встречали по приезду на место. Вышедшая из машины Лилиана, как видно на кадрах, решила "подсластить" образ, расстегнув "тесную" кофточку, сверкнув невероятным декольте.

Напомним, в настоящее время Яма с семьей отдыхает в Майами, США. И он, и его супруга активно делятся с публикой кадрами с отпуска.

Недавно Лилиана похвасталась загорелыми ножками на пляже. Девушку засняли со спины. Она стояла на парапете на фоне океана и одинокой пальмы. На ней были цветастые шортики, черный топ и босоножки на толстой подошве.

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