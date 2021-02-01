Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма устроил жене невероятные развлечения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда танцевальных шоу опубликовал серию кадров, на которых позировал возле боксерской груши. Влад был одет в спортивную одежду. В движении на красном фоне он выглядел очень брутально.

«В каждом из нас есть немного негатива. Ну ладно, в некоторых - чуть больше, но их здесь мало. Нужно только найти способ вовремя его выплёскивать. В общем, BE POSITIVE - и всё будет прекрасно!», - написал счастливый Яма.

Жена красавчика Лилиана не стала отставать от мужа. Парочка порезвилась на фотообъекте, устроив настоящее шоу с позированием. Лилия показала сразу несколько крутых кадров на камеру, пытаясь впечатлить мужа.

«Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело...Обязательно всё получится...Обещаю. Невероятные локации нашли в атмосферном Wynwood», - написала она.

В комментариях красотке оставили несколько приятных отзывов.

«Все фотографии шикарные вы просто Вау», «Вы супер», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" подловил сына в отделе женского белья и сделал скандальное фото: "Тяга к прекрасному".

Также Politeka писала, что Влад Яма заговорил о смене профессии и переезде из Украины с семьей: "Почему у нас не так...".

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" удивил неожиданными развлечениями в Майами: "Вроде живы".