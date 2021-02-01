Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма "задумався" про нову роботу

Влад Яма задумався про нову кар'єрну гілку, оцінивши матеріальну забезпеченість американських фермерів після сімейної прогулянки на фермі в Майамі. Про це він розповів у своєму Instagram, хоча дружина хореографа більше зраділа соковитій полуниці і отриманим враженням, пише Politeka.net.

На своїй сторінці Влад Яма показав кадри з прогулянки по селу в Майамі, де він з дружиною Ліліаною і сином Леоном прогулялися по фермі, своїми руками збирали полуницю і отримали масу вражень.

Знімки з прогулянки демонструють задоволене сімейство, яке зібрало повні кошики соковитих ягід. Також Влад Яма з дружиною посміхались, позуючи в причепі великого трактора, на якому їм провели екскурсію.

"З'їздили на місцеву ферму. Скупалися в кукурудзі, пострибали на батуті, покаталися на тракторопоїзді, назбирали полуниці, купили фермерських продуктів. Ну і прямо з грядки, звичайно, теж поїли. Начебто живі. А взагалі фермери тут живуть дуже пристойно, може і мені залишитися і вирощувати полуницю?..",- жартома написав суддя "Танців з зірками" в публікації.

Але шанувальники по-різному відреагували на жартівливу ініціативу улюбленої зірки.

"Дуже прикольно! Чому, у нас, не так...", "Там у вас ще краще вийде, ніж в ua, добре б дві такі ферми", "Ніііі!!! Як-же країна без найталановитішого красеня буде??? Відпочивайте, набирайтеся натхнень!!! Ми вас любимо і чекаємо!!!",- написали фоловери в коментарях.

Трохи з іншої точки зору оцінила екскурсію Ліліана, яка разом з сином збирала полуницю прямо з грядки і показала 5-річному Леону життя з іншого боку.

"Отримали певний інсайт разом... Як це неймовірно - показувати дитині на своєму прикладі, як можна радіти простим речам і отримувати задоволення від процесу разом. І що можна бути трохи дитиною, коли ти вже дорослий", - написала Ліліана в соцмережі.

Нагадаємо, що Влад Яма з сім'єю відпочивають в Майамі вже понад два тижні. У США вони встигли оцінити красу місцевого заповідника, поніжитися у водах місцевих басейнів, покуштувати смачного морозива Тайяки і навіть побувати на хрестинах сина гімнастки Анни Безсонової в якості хресних батьків.

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