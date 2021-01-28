Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма потащил семью в американские джунгли

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделился в микроблоге "Инстаграм" кадрами и яркими впечатлениями от своего отпуска в США. На этот раз Влад вместе с женой Лилией и сыном Леоном отправились в природный парк. Там мальчик смог с близкого расстояния понаблюдать за павлинами, алигаторами, львами и другими животными.

На одном из видео между Владом и его супругой разыгрался любопытный разговор, Лилия обратила внимание на поведение самца павлина и решила его прокомментировать: "Брачный танец, похоже. Я бы согласилась. Cмотри, самка очарована". От такого зрелища танцор и его жена тоже прониклись романтическими чувствами и изобразили поцелуйчики на камеру, пока Леон бегал за птицами.

"Заплатили $60, а удовольствия получили минимум на $300. Вчера мы очутились в джунглях Флориды. Стараясь не ждать чего-то сверхестественного, поехали во «Flamingo Gardens”. Полчаса пути и на входе нас встречают... павлины!.. Ладно, соврал, до этого кассиры забрали у нас примерно $60 за вход. Пообещали, что за 2,5 часа можно всё обойти. Правда. Хотя уезжать совсем не хотелось... Фламинго, аллигаторы, черепахи, орлы, совы, выдры, пеликаны, пантера, чёрный американский медведь, петух, попугаи, 3000 видов растений и прогулка на автопоезде. Лёгкая прохлада, ручные птицы-попрошайки и невероятная энергентика. Леон в полном восторге. Сами кайфонули и вам желаем", - написал Влад Яма в своем посте.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" подловил сына в отделе женского белья и сделал скандальное фото: "Тяга к прекрасному"

Как сообщала Politeka, жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась новым семейным статусом: даже в церковь ходили.

Также Politeka писала, что Влад Яма поразил жену и сына своей суперспособностью: "Мужик, ты чего...".