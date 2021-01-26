Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала о новом статусе
Супруга хореографа Влада Ямы Лилиана на своей страничке в Instagram обновила сторис, благодаря чему поклонники узнали о волнующем событии в жизни пары. Влад Яма и Лилиана снова стали родителями, пишет Politeka.net.
Влад и Лилиана уже воспитывают 5-летнего сына Леона, но теперь в их жизни появился еще один ребенок, правда им стал крестник. В доказательство этого в сторис Лилиана выложила снимок, сделанный около входа в православную церковь, где она с мужем и сыном присутствовала на обряде крещения сына украинской гимнастки и двукратной олимпийской медалистки Анны Бессоновой.
На снимке гимнастка стояла рядом с новоиспеченным папой Дмитрием, который заботливо держал на руках ребенка, аккуратно прижимая его к груди. На фотографии внизу виднелись надписи "Крестная мать" и "Крестный отец", которыми стали Влад и Лилиана Яма
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Стоит отметить, что Анна Бессонова вместе с мужем фитнесс-тренером Дмитрием Момотом живет в США, где гимнастка в начале ноября родила сына. На своей странице в Instagram Анна выложила снимок крохотной ножки малыша, сделанный вскоре после его появления на свет.
Влад Яма и его супруга тесно общаются с Бессоновой и Момотом, но преданные поклонники смогли узнать об этом совсем недавно благодаря его интервью с телеведущей программы "Светская жизнь" Катей Осадчей.
Напомним, что Влад Яма сейчас находится на отдыхе в Майами с женой и сыном. И даже несмотря на это хореограф постоянно уделяет время своему здоровью и физической подготовке, к чему приучает и маленького Леона. Звездный папа не пропускает ни одной тренировки и учит ребенка заниматься в зале и правильно подтягиваться на турнике.
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