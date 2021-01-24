Хореографу и судье из "Танців з зірками" Владу Яме захотелось пощекотать себе нервы

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры из отпуска в Майами, на которых предстал за любопытным занятием.

Так, Влад решил приобщиться к экстриму и впервые прокатиться на байдарке. Усевшись в одних плавках в лодку звезда попытался отчалить, однако, судя по всему, удержать равновесие, да еще и с двойным веслом, оказалось не так уж просто.

За процессом с камерой наблюдала жена хореографа Лилиана.

"Мальчик с веслом", - подзадорила она его после первых неудач.

"Что я не мужик что ли..., - приговаривал сам себе Яма, стараясь изо всех сил не упасть лицом в грязь, а в данном случае, - в воду.

"Не газуй там! Главное внутреннее спокойствие...", - напутствовала мужа Лилиана.

Порой Яма не выдерживал и начинал смеяться.

"Со стороны я выгляжу странно, но внутри кажется, что лодка живая...", - подписал кадры хореограф, у которого, в конце концов, получилось покорить байдарку и отплыть от причала.

Правда звезда признался, что все-таки один раз не удержал баланс: "Я долго держался, но разок все-таки перевернулся".

Ранее мы сообщали, как Влад станцевал вместе с женой. В домашнем костюме синего цвета в клеточку он устроил настоящий танцевальный баттл. Под зажигательную музыку, хорошенько перед этим размявшись, Яма пустился в пляс. Сзади него подпрыгивала Лилиана - в коротенькой футболке и розовых спортивных штанах.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.