Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма ошеломил забавами с супругой Лилианой

Как передает Politeka.net, 38-летний артист опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстал за любопытным занятием.

Так, Яма в домашнем костюме синего цвета в клеточку устроил танцевальный баттл с женой. Под зажигательную музыку артист, хорошенько перед этим размявшись, пустился в танец. Сзади дрыгающегося Влада подпрыгивала Лилиана - в коротенькой футболке и розовых спортивных штанах.

Яма решил позволить публике проголосовать, понравился ли этот сумасшедший танец. "Норм" или "мало" - предлагалось выбрать пользователям. Стоит отметить, большинство проголосовали за первый вариант.

Напомним, в одном из интервью Влад рассказывал, что его супруга никогда не занималась танцами профессионально, правда, периодически, в силу увлечений мужа, может "козырнуть" своими умениями.

"В день нашего знакомства мы танцевали всю ночь. Я понял, что хочу танцевать в этой паре очень долго. Делаем это уже больше 13 лет. А на самом деле Лилиана занималась всего несколько месяцев. Представьте себе, бальными танцами", - рассказывал Яма.

Как известно, хореограф вместе с семьей сейчас отдыхает в солнечном Майами в США. В одном из постов в Инстаграм он объяснил, почему именно здесь решил провести новогодний отпуск.

"Спрашиваете, почему именно Америка? Мы приехали прогуляться к пляжу и только что за две минуты получили ведро позитива... Едет велосипедист, пожелал хорошего дня, тут еще дедушка идет, спрашивает, как дела... Мы просто дошли от машины до вот этого места, и улыбка ни разу не сошла с лиц", - поделился эмоциями Влад.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.