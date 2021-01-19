Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма изумил новыми впечатлениями

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опуликовал в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показал экзотику своего отпуска - фонтан эмоций.

В настоящее время Влад Яма вместе с женой Лилианой и пятилетним сыном находятся в Майами, США - для семьи уже стало традицией отдыхать в этом месте.

Хореограф ответил на вопрос, почему опять Америка.

"Спрашиваете, почему именно Америка? Мы приехали прогуляться к пляжу и только что за две минуты получили ведро позитива... Едет велосипедист, пожелал хорошего дня, тут еще дедушка идет, спрашивает, как дела... Мы просто дошли от машины до вот этого места, и улыбка ни разу не сошла с лиц", - говорит счастливый Влад, показывая морской пейзаж и сына с женой.

"Здесь веет позитивом", - подписал кадры хореограф.

Кроме того, семейство повстречало прямо на пляже диковинное для украинского зрителя животное - крупную ящерицу.

"Представляете, идем по пляжу, а тут... игуана", - говорит за кадром жена Ямы.

"Все хотят загорать... и даже игуана", - подписано фото с рептилией.

На этом экзотика не заканчивается. Влад с супругой отвели сына в его "любимое место вот уже 5-й год" - любопытное кафе с "тропическим уголком".

"Раньше называл его "ненастоящий зоопарк", - говорится на кадрах с "джунглями".

Также мы рассказывали, что Яма показал, где живет с семьей, а также похвастался машиной, на которой они будут езить во время отпуска.

"Как в лучших домах Лондона и Парижа", - гласит подпись на кадрах.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.