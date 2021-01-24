Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал фанатам, как занимается спортом
Видео было опубликовано в личном микроблоге звезды в Instagram.
Как известно, Влад Яма вместе с семьей сейчас проводит отпуск в США.
Но это не означает, что хореограф забросил спорт и ежедневные разминки, с помощью которых он поддерживает идеальную форму.
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Перед фанатами Влад Яма засветился в шортах, в футболке и кроссовках розового цвета, и пробежал по пешеходному переходу в Майями.
"Как не набрать вес на отдыхе?.. Больше бегать, меньше есть. У меня всё. Пора бежать", - подписал он видеоролик в своем микроблоге.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили хореографа лайками, а также восторженными комментариями.
"Мой любимчик. Ты всегда красивый и обаятельный", "Супер, это очень круто, браво", "Остановился перед хотдогом?)", " Побольше двигаться и оочень мало есть! Другие рекомендации не эффективны. Как же быть? И что будем делать?", "100% успех в соотношении 20% спорт и 80% питание , которое сбалансированно и в нем огромное количество питательной ценности. Вот ваш успех , Влад", - написали фанаты в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Влад Яма станцевал вместе с женой. В домашнем костюме синего цвета в клеточку он устроил настоящий танцевальный баттл.
Под зажигательную музыку, хорошенько перед этим размявшись, Яма пустился в пляс. Сзади него подпрыгивала Лилиана - в коротенькой футболке и розовых спортивных штанах.
Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.