Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал фанатам, как занимается спортом

Видео было опубликовано в личном микроблоге звезды в Instagram.

Как известно, Влад Яма вместе с семьей сейчас проводит отпуск в США.

Но это не означает, что хореограф забросил спорт и ежедневные разминки, с помощью которых он поддерживает идеальную форму.

Перед фанатами Влад Яма засветился в шортах, в футболке и кроссовках розового цвета, и пробежал по пешеходному переходу в Майями.

"Как не набрать вес на отдыхе?.. Больше бегать, меньше есть. У меня всё. Пора бежать", - подписал он видеоролик в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили хореографа лайками, а также восторженными комментариями.

"Мой любимчик. Ты всегда красивый и обаятельный", "Супер, это очень круто, браво", "Остановился перед хотдогом?)", " Побольше двигаться и оочень мало есть! Другие рекомендации не эффективны. Как же быть? И что будем делать?", "100% успех в соотношении 20% спорт и 80% питание , которое сбалансированно и в нем огромное количество питательной ценности. Вот ваш успех , Влад", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Влад Яма станцевал вместе с женой. В домашнем костюме синего цвета в клеточку он устроил настоящий танцевальный баттл.

Под зажигательную музыку, хорошенько перед этим размявшись, Яма пустился в пляс. Сзади него подпрыгивала Лилиана - в коротенькой футболке и розовых спортивных штанах.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.