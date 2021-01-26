Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма произвел фурор семейными кадрами

Как передает Politeka.net, 38-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал жену Лилиану и пятилетнего сына Леона (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Влад смонтировал забавные кадры, как со своей семьей отправился в отпуск в Майами, США. В частности, хореограф похвастался своей "суперспособностью". Будто бы его рука (живущая отдельной жизнью), как по мановению волшебной палочки переместила Лилиану и Леона через океан - вышло весьма оригинально.

"Как мы здесь оказались? Вот так!.. И рука, если что, тоже с нами...😜 #яневолшебникятолькоучусь", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать это шуточное видео:

"Интересно было, наверное, со стороны смотреть на Влада, который везде ходил и снимал на телефон вытянутый вперёд кулак 🤣"

"Какие вы красивые счастливые и очень позитивные .Хорошего отдыха вам очаровательная СЕМЬЯ!!!💖"

"Волшебник!!!👏"

"Мужик, ты чего, поднял руку и молчит"

"Прикольно придумали) а можно такую руку позаимствовав на немножко, просто доставить с Украины в Маями😂"

"А почему рука живёт отдельной жизнью?"

Ранее мы рассказывали, как Яма в одних плавках оконфузился перед женой, когда пытался научиться плавать на байдарке. Оказывается, не так все просто.

"Со стороны я выгляжу странно, но внутри кажется, что лодка живая...", - подписал кадры хореограф, который затем признался: "Я долго держался, но разок все-таки перевернулся".

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.