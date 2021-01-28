Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма похвастался тем, как его пятилетний сын быстро взрослеет

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых запечатлел Леона в магазине.

Как известно, семейство сейчас отдыхает в солнечном Майами в США. Насладившись пляжами, Яма с женой и сыном отправились за покупками.

Отец подловил малыша в отделе женского белья на разглядывании бюстгальтеров. Мальчик даже осмелился потрогать руками один из лифчиков. Неловкий момент попал на камеру.

"Тяга к прекрасному", - подписал этот кадр гордый за сына хореограф.

Кроме того, Яма рассказал, как обстоят дела с карантинными ограничениями и правилами в Америке

"Ребят, спрашивали, как во Флориде дела с ковидом. Говорят местные жители, что в основном, благодаря губернатору, все работает, все открыто, масочный режим в помещениях и людных местах, если есть какая-то специальная табличка по этому поводу. Мы приехали в загородный аутлет (огромный торговый центр, - ред.) - в некоторые магазины даже стоят очереди на улице...", - поделился Влад.

Ранее мы рассказывали, как хореограф в одних плавках оконфузился перед женой, пытаясь освоить байдарку. Звезда несколько раз перевернулся, прежде чем научился держать равновесие.

"Что я не мужик, что ли...", - приговаривал сам себе Яма, стараясь изо всех сил не упасть лицом в грязь, а в данном случае, - в воду.

Напомним, что знойная жена Ямы из «Танців з зірками» засветила танцора в майке, которая открыла лишнее: «Остановись…»

Как сообщала Politeka, жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась новым семейным статусом: даже в церковь ходили.

Также Politeka писала, что Влад Яма поразил жену и сына своей суперспособностью: "Мужик, ты чего...".