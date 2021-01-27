Жена известного украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы показала, как они с мужем и сыном развлекаются на каникулах

Как известно, сейчас танцор с семьей вовсю наслаждается отдыхом в США. Они с супругой регулярно делятся кадрами, на которых показывают, как проходит их досуг. Как сообщает Politeka.net, на этот раз в своем Инстаграм Лилия Яма продемонстрировала, как выглядит их поездка на автомобиле.

Семейство выбралось на прогулку на дорогой машине без верха, наслаждаясь по-летнему жаркой погодой. Лилия решила сделать несколько фото, продемонстрировав себя и мужа. Для поездки красотка выбрала стильный светло-оливковый топ, который отлично смотрится в сочетании с ее загорелой кожей.

Сам Яма сидит в свободной красной майке, шортах и стильных очках. При этом его майка то и дело немного сползает, оголяя грудь танцора.

«Мгновение, остановись…», - подписала кадры жена артиста.

Она также записала короткое видео, на котором можно заметить, что за родителями на заднем сидении сидит и их сын Леон.

Ранее Лилия писала, что у них с мужем и сыном еще много планов на эту поездку.

«Есть хорошая машина и хотим покататься по Америке. Январь - самый холодный месяц в году и сейчас с каждым днём становится всё жарче, это очень чувствуется», - рассказала она.

Напомним, что загорелый Яма из "Танців з зірками" поиграл мышцами, пока жена-красотка не видит: "Перед хот-догом...".

Как сообщала Politeka, жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась новым семейным статусом: даже в церковь ходили.

Также Politeka писала, что Влад Яма поразил жену и сына своей суперспособностью: "Мужик, ты чего...".