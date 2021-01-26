Яркая жена Влада Ямы из "Танців з зірками" сверкнула роскошной фигуркой на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лилия Яма опубликовала фото, сделанное в США. Красотка была одета в черные лосины и миниатюрный черный топ. Одежда подчеркнула идеальную стройную фигуру жены хореографа. Она выгнулась, впечатлив поклонников своими достоинствами. Волосы Лилии развивались на ветру, что придало особого шарму фото.

«Неделя в этом раю пролетела, как один день. Очень насыщенная жизнь, хочется всё успеть. Планов - миллион, есть хорошая машина и хотим покататься по Америке. Январь - самый холодный месяц в году и сейчас с каждым днём становится всё жарче, это очень чувствуется. А с февраля начнётся жаришка», - подчеркнула красотка.

В комментариях Лилии оставили массу восторженных отзывов. Поклонникам очень понравились ее ядовитого цвета кроссовки.

«Все фотки нравятся!», «Класссс! Мы вас очень любим и ждем! Вы супер!», «Первое фото круче всех!», «Супер», «Эти кроссы не дают мне покоя. Обожаю этот цвет, цвет жизни», «Как красиво, фото шикарные, вы такая красивая хорошего вам отдыха», «Мне нравятся кросы», - пишут пользователи сети.

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