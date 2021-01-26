Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" розповіла про новий статус

Дружина хореографа Влада Ями Ліліана на своїй сторінці в Instagram оновила сторіс, завдяки чому шанувальники дізналися про зворушливу подію в житті пари. Влад Яма і Ліліана знову стали батьками, пише Politeka.net.

Влад і Ліліана вже виховують 5-річного сина Леона, але тепер в їхньому житті з'явився ще одна дитина, правда їм став хрещеник. На доказ цього в сторіс Ліліана виклала знімок, зроблений біля входу в православну церкву, де вона з чоловіком і сином була присутня на обряді хрещення сина української гімнастки і дворазової олімпійської медалістки Анни Безсонової.

На знімку гімнастка стояла поруч з новоспеченим татом Дмитром, який дбайливо тримав на руках дитину, акуратно притискаючи його до грудей. На фотографії внизу виднілися написи "Хрещена мати" і "Хрещений батько", якими стали Влад і Ліліана Яма

Варто відзначити, що Анна Безсонова разом з чоловіком фітнес-тренером Дмитром Момотом живе в США, де гімнастка на початку листопада народила сина. На своїй сторінці в Instagram Анна виклала знімок крихітної ніжки малюка, зроблений незабаром після його появи на світ.

Влад Яма і його дружина тісно спілкуються з Безсонової і Момотом, але віддані шанувальники змогли дізнатися про це зовсім недавно завдяки його інтерв'ю з телеведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою.

Нагадаємо, що Влад Яма зараз перебуває на відпочинку в Майамі з дружиною і сином. І навіть попри це хореограф постійно приділяє час своєму здоров'ю і фізичній підготовці, до чого привчає і маленького Леона. Зірковий тато не пропускає жодного тренування і вчить дитину займатися в залі і правильно підтягуватися на турніку.

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