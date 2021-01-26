Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма викликав фурор сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, 38-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показав дружину Ліліану та п'ятирічного сина Леона (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Влад змонтував кумедні кадри, як зі своєю сім'єю відправився у відпустку в Майамі, США. Зокрема, хореограф похвалився своєю "суперздатністю". Нібито його рука (що живе окремим життям), як за помахом чарівної палички перемістила Ліліану й Леона через океан - вийшло вельми оригінально.

"Як ми тут опинилися? Ось так!.. І рука, якщо що, теж з нами...😜 #яневолшебникятолькоучусь", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати це жартівливе відео:

"Цікаво було, напевно, з боку дивитися на Влада, який скрізь ходив і знімав на телефон витягнутий вперед кулак 🤣"

"Які ви красиві щасливі і дуже позитивні .Гарного відпочинку вам чарівна СІМ'Я!!!💖"

"Чарівник!!!👏"

"Мужик, ти чого, підняв руку і мовчить"

"Прикольно придумали) а можна таку руку запозичивши на трошки, просто доставити з України в Маямі😂"

"А чому рука живе окремим життям?"

Раніше ми розповідали, як Яма в одних плавках осоромився перед дружиною, коли намагався навчитися плавати на байдарці. Виявляється, не так все просто.

"З боку я виглядаю дивно, але всередині здається, що човен живий...",- підписав кадри хореограф, який потім зізнався: "Я довго тримався, але разок все-таки перекинувся".

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.