Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав фанатам, як займається спортом

Відео було опубліковано в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Як відомо, Влад Яма разом з сім'єю зараз проводить відпустку в США.

Але це не означає, що хореограф закинув спорт і щоденні розминки, за допомогою яких він підтримує ідеальну форму.

Перед фанатами Влад Яма засвітився в шортах, у футболці і кросівках рожевого кольору, і пробіг по пішохідному переходу в Майямі.

"Як не набрати вагу на відпочинку?.. Більше бігати, менше їсти. У мене все. Пора бігти", - підписав він відеоролик у своєму мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили хореографа лайками, а також захопленими коментарями.

"Мій улюбленець. Ти завжди красивий і чарівний", "Супер, це дуже круто, браво", " зупинився перед хотдогом?)", " Побільше рухатися і дууже мало їсти! Інші рекомендації не ефективні. Як же бути? І що будемо робити?", "100% успіх у співвідношенні 20% спорт і 80% харчування, яке збалансовано і в ньому величезна кількість поживної цінності. Ось ваш успіх, Влад", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Влад Яма станцював разом з дружиною. У домашньому костюмі синього кольору в клітинку він влаштував справжній танцювальний баттл.

Під запальну музику, гарненько перед цим розім'явшись, Яма пустився в танок. Ззаду нього підстрибувала Ліліана - в коротенькій футболці і рожевих спортивних штанях.

Нагадавши, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.