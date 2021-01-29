Жена известного украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы продолжает делиться впечатлениями от семейных развлечений на отдыхе в США

На своей странице в Instagram Лилия Яма поделилась яркими кадрами из природного парка Flamingo Gardens в Майами, где она с мужем и сыном Леоном смогла погрузиться в атмосферу диких джунглей, передает Politeka.net (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте вниз).

Прямо на входе звездное семейство встретили роскошные павлины, и 5-летний сын Ямы умудрился потрогать одного за перья. Родители сразу рассмеялись, и Влад пошутил: "А если он сейчас ответит и тебя за попку захочет схватить?".

Также жена хореографа поделилась кадрами с другими представителями экзотической фауны.

"Легендарные розовые фламинго всего Карибского бассейна - ещё один весомый повод посетить этот парк.🥰 За этими романтичными птицами можно наблюдать вечно.😍Но не только за ними, а и за другими обитателями этого парка (пантерой, американским чёрным медведем, черепахами, аллигаторами и самым большым вольером с птицами во Флориде)", — поведала Лилия.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подловил сына в отделе женского белья и сделал скандальное фото: "Тяга к прекрасному".

Как сообщала Politeka, жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась новым семейным статусом: даже в церковь ходили.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" в одних плавках оконфузился перед женой: "Долго держался...".