Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма "задумался" о новой работе

Влад Яма задумался о новой карьерной ветке, оценив материальную обеспеченность американских фермеров после семейной прогулки на ферме в Майами. Об этом он рассказал в своем Instagram, хотя супруга хореографа больше обрадовалась сочной клубнике и полученным впечатлениям, пишет Politeka.net.

На своей странице Влад Яма показал кадры с прогулки по селу в Майами, где он с женой Лилианой и сыном Леоном прогулялись по ферме, своими руками собирали клубнику и получили массу впечатлений.

Снимки с прогулки демонстрируют довольное семейство, собравшее полные корзинки сочных ягод. Также Влад Яма с женой улыбались, позируя в прицепе большого трактора, на котором им провели экскурсию.

"Съездили на местную ферму. Искупались в кукурузе, попрыгали на батуте, покатались на тракторопоезде, насобирали клубники, купили фермерских продуктов. Ну и прямо с грядки, конечно, тоже поели. Вроде живы. А вообще фермеры здесь живут очень прилично, может и мне остаться и выращивать клубнику?..",- в шутку написал судья "Танців з зірками" в публикации.

Но поклонники по-разному отреагировали на шутливую инициативу любимой звезды.

"Очень прикольно! Почему, у нас, не так…", "Там у вас ещё лучше получится, чем в ua, хорошо бы две такие фермы", "Нееееет!!! Как-же страна без самого талантливого красавчика будет ??? Отдыхайте, набирайтесь вдохновений!!! Мы вас любим и ждём !!!",- написали фолловеры в комментариях.

Немного с другой точки зрения оценила экскурсию Лилиана, которая вместе с сыном собирала клубнику прямо с грядки и показала 5-летнему Леону жизнь с другой стороны.

"Получили определенный инсайт вместе... Как это невероятно - показывать ребенку на своем примере, как можно радоваться простым вещам и получать удовольствие от процесса вместе. И что можно быть немного ребенком, когда ты уже взрослый", - написала Лилиана в соцсети.

Напомним, что Влад Яма с семьей отдыхают в Майами уже более двух недель. В США они успели оценить красоту местного заповедника, понежиться в водах местных бассейнов, отведать вкуснейшего мороженого Тайяки и даже побывать на крестинах сына гимнастки Анны Бессоновой в качестве крестных.

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