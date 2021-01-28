Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма похвалився тим, як його п'ятирічний син швидко дорослішає
Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіжі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких показав Леона в магазині.
Як відомо, сімейство зараз відпочиває в сонячному Майамі в США. Насолодившись пляжами, Яма з дружиною та сином вирушили за покупками.
Батько підловив малюка у відділі жіночої білизни на розгляданні бюстгальтерів. Хлопчик навіть наважився помацати руками один з ліфчиків. Незручний момент потрапив на камеру.
"Тяга до прекрасного", - підписав цей кадр гордий за сина хореограф.
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Крім того, Яма розповів, як йдуть справи з карантинними обмеженнями й правилами в Америці
"Друзі, запитували, як у Флориді справи з ковідом. Кажуть місцеві жителі, що в основному, завдяки губернатору, все працює, все відкрито, масочний режим в приміщеннях і людних місцях, якщо є якась спеціальна табличка з цього приводу. Ми приїхали в заміський аутлет (величезний торговий центр, - ред.) - в деякі магазини навіть стоять черги на вулиці...", - поділився Влад.
Раніше ми розповідали, як хореограф в одних плавках осоромився перед дружиною, намагаючись освоїти байдарку. Зірка кілька разів перекинувся, перш ніж навчився тримати рівновагу.
"Що я не мужик, чи що...", - примовляв сам собі Яма, намагаючись щосили не впасти обличчям у бруд, а в даному випадку, - у воду.
Нагадаємо, що спекотна дружина ями з "Танців з зірками" засвітила танцюриста в майці, яка відкрила зайве: "Зупинись…»
Як повідомляла Politeka, дружина ями з "Танців з зірками" похвалилася новим сімейним статусом: навіть до церкви ходили.
Також Politeka писала, що Влад Яма вразив дружину і сина своєю суперздатністю: "Мужик, ти чого...".