Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відвідав з родиною американське "село" і поділився розповіддю про цей досвід
Зараз артист з дружиною лілією і сином Леоном насолоджується відпочинком в США, в жаркому Майамі. Як розповів у своєму Instagram Яма, під час цієї відпустки вони вирішили відвідати місцеву ферму, щоб дізнатися, як живуть американські аграрії.
"Скупалися в кукурудзі, пострибали на батуті, покаталися на тракторопоїзді, назбирали полуниці, купили фермерських продуктів. Ну і прямо з грядки, звичайно, теж поїли) начебто живі) а взагалі фермери тут живуть дуже пристойно, може і мені залишитися і вирощувати полуницю?", - написав Яма.
На новому фото він з дружиною і сином позує на тлі грядок. В руках вони тримають повні лотки добірної полуниці.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Якою Мішина була до "Холостячки" і зустрічі з Еллертом, спливли несподівані фото: "Гроші творять чудеса"
Потап після раптової смерті батька Каменських вилив душу українською мовою: "Хочу, щоб чоловіки не забували..."
Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни": "Є що розповісти"
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост.
"Ого якщо вже Влад поїхав до Польщі на ягоди то це вже все", "дуже прикольно! Чому, у нас, не так", "щастя Вам від душі, хлопці!", "Клас. Смачного", "Ммм...нямка", "та бреше він вам) це фото старе, влітку в Польщу на полуницю ганяв", "Прочитала - майамське сАло... Подумала-ось це рівень гумору", - пишуть люди.
Нагадаємо, 5-річний син Влада Ями з "Танців з зірками" вразив вчинком на відпочинку в Майамі: "А якщо він зараз відповість?".
Як повідомляла Politeka, пустун Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав почуттів до дружини посеред джунглів.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" підловив сина у відділі жіночої білизни і зробив скандальне фото.