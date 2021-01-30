"Чому у нас не так"

Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відвідав з родиною американське "село" і поділився розповіддю про цей досвід

Зараз артист з дружиною лілією і сином Леоном насолоджується відпочинком в США, в жаркому Майамі. Як розповів у своєму Instagram Яма, під час цієї відпустки вони вирішили відвідати місцеву ферму, щоб дізнатися, як живуть американські аграрії.

"Скупалися в кукурудзі, пострибали на батуті, покаталися на тракторопоїзді, назбирали полуниці, купили фермерських продуктів. Ну і прямо з грядки, звичайно, теж поїли) начебто живі) а взагалі фермери тут живуть дуже пристойно, може і мені залишитися і вирощувати полуницю?", - написав Яма.

На новому фото він з дружиною і сином позує на тлі грядок. В руках вони тримають повні лотки добірної полуниці.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост.

"Ого якщо вже Влад поїхав до Польщі на ягоди то це вже все", "дуже прикольно! Чому, у нас, не так", "щастя Вам від душі, хлопці!", "Клас. Смачного", "Ммм...нямка", "та бреше він вам) це фото старе, влітку в Польщу на полуницю ганяв", "Прочитала - майамське сАло... Подумала-ось це рівень гумору", - пишуть люди.

Нагадаємо, 5-річний син Влада Ями з "Танців з зірками" вразив вчинком на відпочинку в Майамі: "А якщо він зараз відповість?".

Як повідомляла Politeka, пустун Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав почуттів до дружини посеред джунглів.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" підловив сина у відділі жіночої білизни і зробив скандальне фото.