"Почему у нас не так"

Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма посетил с семьей американское «село» и поделился рассказом об этом опыте

Сейчас артист с женой Лилией и сыном Леоном наслаждается отдыхом в США, в жарком Майами. Как рассказал в своем Инстаграм Яма, во время этого отпуска они решили посетить местную ферму, чтобы узнать, как живут американские аграрии.

«Искупались в кукурузе, попрыгали на батуте, покатались на тракторопоезде, насобирали клубники, купили фермерских продуктов. Ну и прямо с грядки, конечно, тоже поели) Вроде живы) А вообще фермеры здесь живут очень прилично, может и мне остаться и выращивать клубнику?», - написал Яма.

На новом фото он с женой и сыном позирует на фоне грядок. В руках они держат полные лотки отборной клубники.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост.

«Ого если уж Влад поехал в Польшу на ягоды то это уже все», «Очень прикольно! Почему, у нас, не так», «Счастья Вам от души, ребята!», «Класс. Приятного аппетита», «Ммм...нямка», «Та врёт он вам) это фото старое, летом в Польшу на клубнику гонял», «Прочитала - майамское сАло... Подумала - вот это уровень юмора», - пишут люди.

Напомним, 5-летний сын Влада Ямы из "Танців з зірками" поразил поступком на отдыхе в Майами: "А если он сейчас ответит?".

Как сообщала Politeka, проказник Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал чувств к жене посреди джунглей.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" подловил сына в отделе женского белья и сделал скандальное фото.