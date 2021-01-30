Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма посетил с семьей американское «село» и поделился рассказом об этом опыте
Сейчас артист с женой Лилией и сыном Леоном наслаждается отдыхом в США, в жарком Майами. Как рассказал в своем Инстаграм Яма, во время этого отпуска они решили посетить местную ферму, чтобы узнать, как живут американские аграрии.
«Искупались в кукурузе, попрыгали на батуте, покатались на тракторопоезде, насобирали клубники, купили фермерских продуктов. Ну и прямо с грядки, конечно, тоже поели) Вроде живы) А вообще фермеры здесь живут очень прилично, может и мне остаться и выращивать клубнику?», - написал Яма.
На новом фото он с женой и сыном позирует на фоне грядок. В руках они держат полные лотки отборной клубники.
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Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост.
«Ого если уж Влад поехал в Польшу на ягоды то это уже все», «Очень прикольно! Почему, у нас, не так», «Счастья Вам от души, ребята!», «Класс. Приятного аппетита», «Ммм...нямка», «Та врёт он вам) это фото старое, летом в Польшу на клубнику гонял», «Прочитала - майамское сАло... Подумала - вот это уровень юмора», - пишут люди.
Напомним, 5-летний сын Влада Ямы из "Танців з зірками" поразил поступком на отдыхе в Майами: "А если он сейчас ответит?".
Как сообщала Politeka, проказник Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал чувств к жене посреди джунглей.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" подловил сына в отделе женского белья и сделал скандальное фото.