Жена звезды "Танців з зірками" и хореографа Влада Ямы показала стройные ножки на пляже

Влад Яма и его супруга Лилиана продолжают радовать поклонников незабываемыми кадрами отдыха с Майами. В Instagram Stories Лилиана показала, как красиво смотрятся ее бесконечные ножки на фоне согретого солнцем пляжа и лазурной морской глади, пишет Politeka.net.

Жена Влада Ямы обладает не только ангельским личиком и красивой фигуркой. На отдыхе в Майами она не упустила возможности показать и другие достоинства своего тела.

На кадрах Лилиана в коротеньких шортах с ярким и сочным принтом и обтягивающей черной майке прошлась по высокому бордюру, словно по подиуму для моделей. Красотка даже маняще покрутила бедрами, хвастаясь собой со всех сторон и давая возможность поклонникам оценить ее загоревшее под горячим солнцем Майами тело.

Для прогулки в образе модели жена Влада Ямы надела удобные босоножки черного цвета с массивной белой подошвой. Это сделало ее визуально еще выше и стройнее. Лилиана распустила свои длинные черные волосы, которые при каждом движении развивались и кружились вокруг. Она картинно положила одну руку на талию и медленно прошлась по узкому бордюру, демонстрируя обтянутые шортиками упругие ягодицы.

После этого Лилиана развернулась к камере и начала позировать для фото на фоне бесконечной синевы воды, пляжа и вышки спасателей. Свой летний образ в этот день жена хореографа дополнила оригинальными темными очками с тонкой "граненой" оправой.

Лилиана с удовольствием демонстрировала свои загорелые ножки и идеальную бархатную кожу, солнечный свет на которых создал красивые контрастные блики.

"Прекрасная молодая семья, где уважают, любят, развиваются, мечтают, и, главное, ценят друг друга. Вот к чему надо стремиться молодым людям. Вот за это вам, Лиля, и огромное спасибо. За вами наблюдают и вами восхищаются молодые, а вы показываете пример! Сейчас это очень ценно",- написали сообщение в Stories Лилианы.

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