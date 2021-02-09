Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма

Влад Яма долгое время радовал поклонников яркими кадрами отдіха в солнечном Майами и экскурсиями по местным достопримечательностям, но теперь в своем Instagram он решил показать то, что по-настоящему захватывает дух, пишет Politeka.net.

Влад Яма решил немножко разбавить свою страницу кадрами, которые не только восхищают, но и умиротворяют. Хореограф показал бесконечные просторы океана, на фоне которых сделал красочное селфи.

Влад Яма не смог не запечатлеть пейзаж, который ему удалось понаблюдать на отдыхе. На снимке он стоит на пляже, где влажный песок еще хранит следы гулявших по нему людей, а приливная волна мягко целует берег нежным прикосновением белой пены. На воде видны небольшие гребни волн, которые одна за одной подкатывают все ближе и ближе, нашептывая о мощи океана.

При этом сам Влад Яма был очень доволен от увиденного пейзажа, а в его глазах читалось восхищение. Несмотря на довольно ощутимый ветер хореограф так и не прикрыл свою голову, но, видимо, это его не беспокоило. В то же время он написал, что у него перехватило дух от могущественного пейзажа.

"Момент, когда от могущества океана захватывает дух...",- подписал публикацию Влад Яма.

Поклонники хореографа восхитились красотой океана вместе со своим фаворитом, а также поблагодарили его за подробную и яркую экскурсию.

"Супер!", "Огромное спасибо Вам за такую суперскую экскурсию по Америке", "Какая красота", "Стихия!!!", "Не знаю даже, чем больше любоваться - океаном или Вами, Влад",- написали фанаты в своих комментариях к публикации.

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