Звезды тщательно скрывают личную жизнь, поэтому нередко публика даже не догадывается, как артисты проводят время с семьей и детьми

У артистов насыщенный рабочий график и каждый день они стараются демонстрировать в Инстаграм лишь часть своей жизни. В последнее время многие также стали делиться чуть более личной информацией и стали показывать детей, о которых мало что известно поклонникам. Представляем вашему вниманию топ-фото отцов стиляг, которые без ума от своих детей:

Алексей Потапенко гордый отец своего единственного ребенка, и хотя он женат уже на певице Каменских, а с матерью сына он разведен, они сохранили очень теплые отношения и даже работают вместе. Быстро растущий Андрей во всем подражает своему звездному папе, и свободное время проводит только с ним.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук со скандалом развелся с первой женой, однако мужчина очень забоится о своих детях и старается как можно чаще проводить с ними свое свободное время.

Со своей супругой Еленой мужчина отношений не поддерживает, но ради детей пара старается быть хорошим примером для дочери Эмилии и крохотного сына Эвана.

Влад Яма недавно рассказал, что на днях он с семьей посетил местную ферму в Майами. Вместе с сыном и любимой женой пара наслаждается по полной программе.

"Как это невероятно – показывать ребенку на своем примере, как можно радоваться простым вещам и получать удовольствие от процесса вместе. И что можно быть немного ребенком, когда ты уже взрослый ", – рассказала Лилия Яма.

Единственный ведущий самого главного проекта про любовь "Холостяк" Григорий Решетняк уже давно устроил свою личную жизнь. Артист часто публикует фотографии со своей счастливой семьей - женой Кристиной, а также двумя сыновьями, Иваном и Дмитрием. Артист очень счастлив, поэтому не скупится на эмоции в постах.

У Кати Осадчей и Юрия Горбунова разница в возрасте составляет 13 лет, но это не мешает их счастью и личной жизни. Пара официально расписалась, чтобы ребенок родился в браке. Их сын Иван является гордостью родителей. Сейчас, после рождения ребенка, они активно делятся с поклонниками их совместными фотографиями в Instagram-аккаунтах.

Долгие годы Дмитрий Монатик скрывал личную жизнь от публики. И только в 2017 году он решил приоткрыть завесу тайны над своей семьей. Вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей. Своими детьми он восторгается, а недавний отпуск семьи на Мальдивах буквально покорил публику. Дмитрий очень заботится о своих детях и не желает подвергать их жизнь лишнему обсуждению.

Напомним, Монатик зажег на публике вместе с подросшими сыновьями, жена в полном восторге: "Музыканты мои"

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