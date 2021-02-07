Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма померялся бицепсами с известным бодибилдером
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яма, который отдыхает с семьей в США, опубликовал довольно забавное фото. На снимке он стоял рядом с известным качком Сергеем Палкиным и еще одним сертифицированным тренером. Посередине стоял Сергей, который встал в стойку и показал свою «мужскую силу» во всей красе. Мужчины решили не отставать и тоже продемонстрировали свои бицепсы.
Стоит отметить, что Влад Яма выглядел очень довольным и воодушевленным. Он без стеснения продемонстрировал свою отличную физическую форму.
«Какая отличная тренировка!», - подписал фото Яма.
В комментариях хореографу оставили несколько приятных комплиментов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
«Огонь», «Пушка», «Круто», «Уважуха», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Влад Яма с семьей путешествует по США. Там он встречается с разными интересными людьми и посещает невероятно красивые места. Ежедневно семейство хореографа делится новостями с поклонниками.
Так, недавно, Яма показал кадры прогулки в космическом центре NASA. Артист сфотографировался на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA, отметив, что считает это место местом силы, открытий и будущего.
Напомним, что зависший в воздухе Влад Яма повыпендривался перед сыном в Майами: "Ниндзя в деле".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" развлекся с красоткой-женой на набережной в Майами: "Идеальная пара".
Также Politeka писала, что маленький сын Ямы показал тягу к экстриму в США, родители поделились кадрами: "Было страшно".