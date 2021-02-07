Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма померялся бицепсами с известным бодибилдером

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яма, который отдыхает с семьей в США, опубликовал довольно забавное фото. На снимке он стоял рядом с известным качком Сергеем Палкиным и еще одним сертифицированным тренером. Посередине стоял Сергей, который встал в стойку и показал свою «мужскую силу» во всей красе. Мужчины решили не отставать и тоже продемонстрировали свои бицепсы.

Стоит отметить, что Влад Яма выглядел очень довольным и воодушевленным. Он без стеснения продемонстрировал свою отличную физическую форму.

«Какая отличная тренировка!», - подписал фото Яма.

В комментариях хореографу оставили несколько приятных комплиментов.

«Огонь», «Пушка», «Круто», «Уважуха», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Влад Яма с семьей путешествует по США. Там он встречается с разными интересными людьми и посещает невероятно красивые места. Ежедневно семейство хореографа делится новостями с поклонниками.

Так, недавно, Яма показал кадры прогулки в космическом центре NASA. Артист сфотографировался на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA, отметив, что считает это место местом силы, открытий и будущего.

Напомним, что зависший в воздухе Влад Яма повыпендривался перед сыном в Майами: "Ниндзя в деле".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" развлекся с красоткой-женой на набережной в Майами: "Идеальная пара".

Также Politeka писала, что маленький сын Ямы показал тягу к экстриму в США, родители поделились кадрами: "Было страшно".