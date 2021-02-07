Зоряна сім'я розважилася, незважаючи ні на що

Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав, як відпочиває з дружиною і сином

Вже тривалий час артист разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном перебуває в Маямі, пише Poltieka.net. Кожен день у сім'ї насичений - артист показує, де вони гуляють, роблять покупки та інше.

Цього разу у своїх сторіс хореограф з дружиною показали свої прогулянки по пляжу. Влад вибрав сіру футболку і сині шорти, а через плече повісив невелику сумку.

Суддя "Танців" йшов за руку з сином, а також корчив пики в камеру, знімаючи себе на відео.

Красуня-дружина хореографа одягла картату сорочку і джинсові шортики, завдяки яким оголилися стрункі ніжки в босоніжках.

Ліліана розпустила волосся і весело пострибала по тротуару, демонструючи неймовірну фігуру.

Варто відзначити, що в цей час погода в Маямі була похмурою, але це анітрохи не зіпсувало настрій сім'ї, навпаки вона виглядала бадьорою і веселою: "Ідеальна пара".

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, сім'ю обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Відзначимо, що Влад Яма познайомився з майбутньою дружиною у 2007 році в клубі. В одному з інтерв'ю хореограф зізнався, що закохався в Ліліану мало не з першого погляду.

Пара одружилася 21 вересня 2014 року. Яма довгий час приховував дружину від преси, але у 2017 році зізнався, що у нього є син. 9 грудня 2020 року Леону виповнилося п'ять років.

Нагадаємо, завислий в повітрі Влад Яма повипендрювався перед сином в Майамі:"ніндзя в Ділі".

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