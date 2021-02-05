Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свои новые приключения с семьей в США
Артист еще в прошлом месяце отправился в жаркий Майами с женой Лилией и сыном Лео. С тех пор он постоянно делится с поклонниками новыми яркими кадрами своей поездки. Об этом пишет Poltieka.net со ссылкой на Инстаграм танцора.
На этот раз Влад и Лилия показали в Сториз, как маленький Лео веселился в парке развлечений.
Семейство отправилось в тематический парк со «сказочными» аттракционами. Несмотря на пандемию, часть из них оказалась рабочей, поэтому Лео смог порезвиться в свое удовольствие.
Так, счастливый отец показал, как его сын «скачет» на механической лошади со щитом и копьем наперевес.
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«Когда ты на коне», - подписал кадры Яма.
В свою очередь, Лилия продемонстрировала «американские горки», на которых покатался Лео.
«Мои смелые мужчины. Даже мне было страшно, но Лео потом пошел еще два раза на эту горку», - написала жена танцора.
Судя по всему, отдых семейства выдался крайне удачным.
Ранее мы писали, что Яма с семьей побывал в космическом центре имени Джона Фицджеральда Кеннеди.
Танцор сфотографировался с семьей на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA в космическом центре.
Напомним, зависший в воздухе Влад Яма повыпендривался перед сыном в Майами: "Ниндзя в деле".
Как сообщала Politeka, аппетитная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала бесконечные ноги на пляже в Майами: "За вами наблюдают...".
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" порезвился с горячей женой, засняв все на камеру: "В каждом из нас есть…".