Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свои новые приключения с семьей в США

Артист еще в прошлом месяце отправился в жаркий Майами с женой Лилией и сыном Лео. С тех пор он постоянно делится с поклонниками новыми яркими кадрами своей поездки. Об этом пишет Poltieka.net со ссылкой на Инстаграм танцора.

На этот раз Влад и Лилия показали в Сториз, как маленький Лео веселился в парке развлечений.

Семейство отправилось в тематический парк со «сказочными» аттракционами. Несмотря на пандемию, часть из них оказалась рабочей, поэтому Лео смог порезвиться в свое удовольствие.

Так, счастливый отец показал, как его сын «скачет» на механической лошади со щитом и копьем наперевес.

«Когда ты на коне», - подписал кадры Яма.

В свою очередь, Лилия продемонстрировала «американские горки», на которых покатался Лео.

«Мои смелые мужчины. Даже мне было страшно, но Лео потом пошел еще два раза на эту горку», - написала жена танцора.

Судя по всему, отдых семейства выдался крайне удачным.

Ранее мы писали, что Яма с семьей побывал в космическом центре имени Джона Фицджеральда Кеннеди.

Танцор сфотографировался с семьей на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA в космическом центре.

Напомним, зависший в воздухе Влад Яма повыпендривался перед сыном в Майами: "Ниндзя в деле".

Как сообщала Politeka, аппетитная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала бесконечные ноги на пляже в Майами: "За вами наблюдают...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" порезвился с горячей женой, засняв все на камеру: "В каждом из нас есть…".