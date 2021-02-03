Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал необычное развлечение с пятилетним сыном Леоном

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых продемонстрировал, как весело провел время на батутах - причем скакал не только Леон, но и он сам.

Довольный Яма, подпрыгивая почти на месте, воскликнул: "Сколько счастья, аааа!"

Затем хореограф вдруг решил показать, почему у него так хорошо и, главное, высоко получается скакать. Яма рухнул на спину и задрал ногу, акцентируя внимание зрителей на своих чудо-носках с нарисованным ниндзей на подошве.

"А дело в носках... Вопросы есть?", - говорит в кадре хореограф.

"Ниндзя в деле", - подписаны фото.

На этом выпендреж звезды не закончился. Также Влад обработал часть кадров в специальном приложении, создав эффект замедленной съемки. Так что получилось, будто бы он парит в воздухе.

"Воздушный Яма", - подписала звезда, добавив смайлики.

Как известно, хореограф вместе с женой и сыном сейчас отдыхают в Майами, США. До этого он раскрывал, почему именно Америка.

"Мы приехали прогуляться к пляжу и только что за две минуты получили ведро позитива... Едет велосипедист, пожелал хорошего дня, тут еще дедушка идет, спрашивает, как дела... Мы просто дошли от машины до вот этого места, и улыбка ни разу не сошла с лиц", - делился Влад своими эмоциями.

Ранее мы сообщали, Влад показал свое путешествие с семьей на американскую ферму. Все трое своими руками собирали клубнику и получили массу впечатлений.

Напомним, 5-летний сын Влада Ямы из "Танців з зірками" поразил поступком на отдыхе в Майами: "А если он сейчас ответит?"

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