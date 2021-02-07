Звездная семья развлеклась, несмотря ни на что

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как отдыхает с женой и сыном

Уже продолжительное время артист вместе с женой Лилианой и сыном Леоном пребывает в Майами, пишет Poltieka.net. Каждый день у семьи насыщенный - артист показывает, где они гуляют, делают покупки и так далее.

В этот раз в своих сторис хореограф с супругой показали свои прогулки по пляжу. Влад выбрал серую футболку и синие шорты, а через плечо повесил небольшую сумку.

Судья "Танців" шел за руку с сыном, а также корчил рожицы в камеру, снимая себя на видео.

Красотка-жена хореографа надела клетчатую рубашку и джинсовые шортики, благодаря которым оголились стройные ножки в босоножках.

Лилиана распустила волосы и весело попрыгала по тротуару, демонстрируя невероятную фигуру.

Стоит отметить, что в это время погода в Майами была пасмурной, но это нисколько не испортило настроение семье, наоборот она выглядела бодрой и веселой: "Идеальная пара".

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, семью осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Отметим, что Влад Яма познакомился с будущей женой в 2007 году в клубе. В одном из интервью хореограф признался, что влюбился в Лилиану чуть ли не с первого взгляда.

Пара поженилась 21 сентября 2014 года. Яма долгое время скрывал жену от прессы, но в 2017 году признался, что у него есть сын. 9 декабря 2020 года Леону исполнилось пять лет.

Напомним, зависший в воздухе Влад Яма повыпендривался перед сыном в Майами: "Ниндзя в деле".

Как сообщала Politeka, аппетитная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала бесконечные ноги на пляже в Майами: "За вами наблюдают...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" порезвился с горячей женой, засняв все на камеру: "В каждом из нас есть…".