Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свої нові пригоди з сім'єю в США
Артист ще минулого місяця відправився в спекотний Майамі з дружиною Лілією і сином Лео. З тих пір він постійно ділиться з шанувальниками новими яскравими кадрами своєї поїздки. Про це пише Poltieka.net з посиланням на Instagram танцюриста.
Цього разу Влад і Лілія показали в сторіз, як маленький Лео веселився в парку розваг.
Сімейство вирушило в тематичний парк з "казковими" атракціонами. Незважаючи на пандемію, частина з них виявилася робочою, тому Лео зміг попустувати собі на втіху.
Так, щасливий батько показав, як його син "скаче" на механічному коні зі щитом і списом напереваги.
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"Коли ти на коні", - підписав кадри Яма.
У свою чергу, Лілія продемонструвала "американські гірки", на яких покатався Лео.
"Мої сміливі чоловіки. Навіть мені було страшно, але Лео потім пішов ще два рази на цю гірку", - написала дружина танцюриста.
Судячи з усього, відпочинок сімейства видався вкрай вдалим.
Раніше ми писали, що Яма з сім'єю побував в Космічному центрі імені Джона Фіцджеральда Кеннеді.
Танцюрист сфотографувався з сім'єю на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA в Космічному центрі.
Нагадаємо, завислий в повітрі Влад Яма повипендрювався перед сином в Майамі: "Ніндзя у справі".
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