Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свої нові пригоди з сім'єю в США

Артист ще минулого місяця відправився в спекотний Майамі з дружиною Лілією і сином Лео. З тих пір він постійно ділиться з шанувальниками новими яскравими кадрами своєї поїздки. Про це пише Poltieka.net з посиланням на Instagram танцюриста.

Цього разу Влад і Лілія показали в сторіз, як маленький Лео веселився в парку розваг.

Сімейство вирушило в тематичний парк з "казковими" атракціонами. Незважаючи на пандемію, частина з них виявилася робочою, тому Лео зміг попустувати собі на втіху.

Так, щасливий батько показав, як його син "скаче" на механічному коні зі щитом і списом напереваги.

"Коли ти на коні", - підписав кадри Яма.

У свою чергу, Лілія продемонструвала "американські гірки", на яких покатався Лео.

"Мої сміливі чоловіки. Навіть мені було страшно, але Лео потім пішов ще два рази на цю гірку", - написала дружина танцюриста.

Судячи з усього, відпочинок сімейства видався вкрай вдалим.

Раніше ми писали, що Яма з сім'єю побував в Космічному центрі імені Джона Фіцджеральда Кеннеді.

Танцюрист сфотографувався з сім'єю на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA в Космічному центрі.

Нагадаємо, завислий в повітрі Влад Яма повипендрювався перед сином в Майамі: "Ніндзя у справі".

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