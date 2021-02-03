Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показав незвичайну розвагу з п'ятирічним сином Леоном

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких продемонстрував, як весело провів час на батутах - причому скакав не тільки Леон, але й він сам.

Задоволений Яма, підстрибуючи майже на місці, вигукнув: "Скільки щастя, аааа!"

Потім хореограф раптом вирішив показати, чому у нього так добре і, головне, високо виходить скакати. Яма звалився на спину та задер ногу, акцентуючи увагу глядачів на своїх диво-шкарпетках з намальованим ніндзею на підошві.

"А справа в шкарпетках... Питання є?", - каже в кадрі хореограф.

"Ніндзя в справі", - підписані фото.

На цьому випендрьож зірки не закінчився. Також Влад обробив частину кадрів в спеціальному додатку, створивши ефект сповільненої зйомки. Так що вийшло, нібито він зависнув у повітрі.

"Повітряний Яма", - підписала зірка, додавши смайлики.

Як відомо, хореограф разом з дружиною і сином зараз відпочивають в Майамі, США. До цього він розкривав, чому саме Америка.

"Ми приїхали прогулятися до пляжу і тільки що за дві хвилини отримали відро позитиву... Їде велосипедист, побажав гарного дня, тут ще дідусь йде, запитує, як справи... Ми просто дійшли від машини до ось цього місця, і посмішка жодного разу не зійшла з облич", - ділився Влад своїми емоціями.

Раніше ми повідомляли, Влад показав свою подорож з сім'єю на американську ферму. Всі троє своїми руками збирали полуницю і отримали масу вражень.

Нагадаємо, 5-річний син Влада Ями з " Танців з зірками "вразив вчинком на відпочинку в Майамі:" а якщо він зараз відповість?"

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