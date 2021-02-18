Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма показал, на что способен, дабы поддерживать себя в хорошей форме

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстал в спортзале.

Яма с семьей сейчас находятся в солнечном Майами, США, но тренировки знаменитость не пропускает даже здесь. Облачившись в футболку, треники и оранжевые кроссовки, Влад отправился в качалку, где изрядно попотел на тренажерах, оттачивая свои бицепсы и не только.

"Ночные делишки", - коротко и с юмором подписал кадры довольный собой хореограф.

Судя по дальнейшим кадрам, Влад занимался не сам, а с тренером или другом.

"Как мы убили плечи... и друг друга. И простояли в планке 47 минут", - похвастался достижениями Яма.

Супруга Влада Лилиана, очевидно, предпочитает немного другую активность. В следующих "сториз" они с мужем предстали в автомобиле - парочка захотела устроить себе релакс.

"Мы решили, что сегодня нам для полного счастья не хватает массажа... Но какого массажа!", - говорит на кадрах жена Ямы.

"Самого лучшего в Майами!", - уточнил Влад.

Ранее мы писали, Лилиана показала в "сториз", как они с мужем выбрались погулять вдвоем, оставив пятилетнего сына Леона под присмотром крестного отца. Парочка каталась на кабриолете и, судя по всему, наслаждались моментом уединения, как могли.

"Мама и папа выбрались немножко погулять", - сказала девушка, а ее муж добавил: "Свобода!".

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".