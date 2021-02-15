Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма и его жена, Лилиана, показали, как проводят отдых

Семья уже продолжительное время отдыхает в США, передает Politeka.net. Пара регулярно делится кадрами своего яркого времяпрепровождения.

В этот раз супруга хореографа опубликовала несколько сторис, покорив красотой. Звезда предстала в яркой желтой маечке на тонких бретельках. Ткань обтянула бюст и талию красотки.

Также Лилиана надела ярко-розовые спортивные штаны и зеленые кроссовки.

В таком виде супруга Ямы позировала на фоне цветов.

В другом сторис Лилиана и Влад уже позировали в кабриолете. Пара рассказала, что сейчас отдыхает без сына, Леона.

"Мама и папа выбрались немножко погулять", - сказала девушка, а ее муж добавил: "Свобода!".

Также пара поблагодарила крестного отца, который присматривает за ребенком сейчас.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Влад и Лилиана Яма познакомились в 2007 году. В 2014 году влюбленные поженились, два года спустя у них родился сын.

Пара познакомилась у друзей. Артист сразу заприметил эффектную красотку, но не решался подойти. Влад считал, что Лилиана была слишком красивой для него. Однако позже постепенно все стало развиваться. Хореограф признался, что не знал, как все закончится, но ему хотелось, чтобы это было надолго.

Долгое время артист скрывал, что у него есть жена и ребенок.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".