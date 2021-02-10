Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался красоткой-женой
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм танцор опубликовал видео, на котором заснял Лилию во всей красе.
Как известно, сейчас семья хореографа отдыхает в США. Влад вместе с женой и сыном путешествует по Америке и делится подробностями путешествия. Стоит отметить, что во время поездки Лилия и Влад постоянно фотографируются, чтобы было чем наполнять ленту в Инстаграм.
В этот раз Влад как раз заснял процесс съемки. На видео спортивная жена хореографа позировала в коротеньких шортиках, розовой кофте с длинными рукавами и бейсболке. Лилия распустила свои длинные волосы, что сделало кадр особенно ярким.
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Но все внимание зрителей и любящего мужа было приковано к красивым подкачанным ножкам девушки. Неприлично короткие шорты так увлекли Яму, что он заснял их крупным планом, акцентировав на них внимание.
Ранее мы писали, что Влад Яма померялся бицепсами с известным бодибилдером. В США хореограф встретился с известным качком Сергеем Палкиным и еще одним сертифицированным тренером. Мужчины решили продемонстрировать свои бицепсы, и сравнить, кто круче.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" развлекся с красоткой-женой на набережной в Майами: "Идеальная пара".
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из "Танців з зірками" предался медитации на берегу океана: "Захватывает дух".