Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма

Влад Яма довгий час радував шанувальників яскравими кадрами відпочинку в сонячному Майамі і екскурсіями по місцевих визначних пам'ятках, але тепер у своєму Instagram він вирішив показати те, що по-справжньому захоплює дух, пише Politeka.net.

Влад Яма вирішив трошки розбавити свою сторінку кадрами, які не тільки захоплюють, а й умиротворяють. Хореограф показав нескінченні простори океану, на тлі яких зробив яскраве селфі.

Влад Яма не зміг не сфотографувати пейзаж, який йому вдалося поспостерігати на відпочинку. На знімку він стоїть на пляжі, де вологий пісок ще зберігає сліди людей, що гуляли по ньому, а приливна хвиля м'яко цілує берег ніжним дотиком білої піни. На воді видно невеликі гребені хвиль, які одна за однією підкочують все ближче і ближче, нашіптуючи про міць океану.

При цьому сам Влад Яма був дуже задоволений від побаченого пейзажу, а в його очах читалося захоплення. Попри досить відчутний вітер хореограф так і не прикрив свою голову, але, мабуть, це його не турбувало. Водночас він написав, що у нього перехопило дух від Могутнього пейзажу.

"Момент, коли від могутності океану захоплює дух...",- підписав публікацію Влад Яма.

Шанувальники хореографа захопилися красою океану разом зі своїм фаворитом, а також подякували йому за детальну і яскраву екскурсію.

"Супер!", "Величезне спасибі Вам за таку суперську екскурсію по Америці", "Яка краса", "Стихія!!!", "Не знаю навіть, чим більше милуватися-океаном або Вами, Влад", - написали фанати в своїх коментарях до публікації.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" розважився з красунею-дружиною на набережній в Майамі: "Ідеальна пара"

Як повідомляла Politeka, фаворитка ями з "Танців з зірками" після пластичної операції здивувала кадром в шовковій ночнушке: "давайте розслабимося..."

Також Politeka писала, що Потап, Влад Яма, Остапчук та інші стиляги-батьки, які без розуму від своїх дітей: особисті фото