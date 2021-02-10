Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма всією сім'єю зібрався на яскраву фотосесію

Як передає Politeka.net, 38-річний Влад опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав себе з дружиною Ліліаною і сином Леоном в автомобілі.

Всі троє, за словами Ліліани, після довгої підготовки, нарешті, висунулися на якусь фотосесію-сюрприз. Задоволена красуня-дружина Ями постала в суперобтягивающей спортивній кофтині салатового кольору на блискавці. Більш того, вона вирішила підкреслити свої апетитні форми, піднявши їх леопардовим корсетом.

"У нас сьогодні точно буде яскравий незабутній день - фотосесія! Довгі збори, купа одягу, Леон готовий, у тата залізні нерви... Вони аж дзвенять!", - каже в кадрі захоплена Ліліана

"Ми майже не запізнюємося", - вставив свої п'ять копійок її чоловік.

А п'ятирічний син, що сидів ззаду, сказав, що він в шоці.

У подальших "сторіз" хореограф показав, як їх зустрічали по приїзду на місце. Ліліана вийшла з машини та, як видно на кадрах, вирішила "підсолодити" образ, розстебнувши "тісну" кофтинку й блиснувши неймовірним декольте.

Нагадаємо, в даний час Яма з сім'єю відпочиває в Майамі, США. І він, і його дружина активно діляться з публікою кадрами з відпустки.

Нещодавно Ліліана похвалилася засмаглими ніжками на пляжі. Дівчину зняли зі спини. Вона стояла на парапеті на тлі океану і самотньої пальми. На ній були квітчасті шортики, чорний топ і босоніжки на товстій підошві.

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