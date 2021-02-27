Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как закаляется с сыном
Как передает Politeka.net, кадрами он поделился на своей страничке в Instagram.
"Работаем на контрастах", - сообщил хореограф у подписи к видео.
На опубликованных кадрах Яма предстал в халате. Судя по всему, после горячей бани, он решил немного охладиться, размазав себе по лицу снег.
"Ух, хорошо", - заявил хореограф.
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Не отставал от папы и его сын Леон, которых также повторил манипуляции судьи шоу "Танці з зірками".
"О, морж... Клас", - похвалил Яма сына.
Ранее хореограф показал, как они с семьей проводили время в зоопарке Майами. На опубликованном видео танцор кормит одного из местных обитателей – жирафа.
На кадрах Яма неуверенно приближается к животному под одобрительные подбадривания жены. Он протягивает жирафу листочек салата, и животное с удовольствием его принимает.
Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".