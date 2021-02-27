Юный Леон не отставал от отца

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как закаляется с сыном

Как передает Politeka.net, кадрами он поделился на своей страничке в Instagram.

"Работаем на контрастах", - сообщил хореограф у подписи к видео.

На опубликованных кадрах Яма предстал в халате. Судя по всему, после горячей бани, он решил немного охладиться, размазав себе по лицу снег.

"Ух, хорошо", - заявил хореограф.

Не отставал от папы и его сын Леон, которых также повторил манипуляции судьи шоу "Танці з зірками".

"О, морж... Клас", - похвалил Яма сына.

Ранее хореограф показал, как они с семьей проводили время в зоопарке Майами. На опубликованном видео танцор кормит одного из местных обитателей – жирафа.

На кадрах Яма неуверенно приближается к животному под одобрительные подбадривания жены. Он протягивает жирафу листочек салата, и животное с удовольствием его принимает.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".