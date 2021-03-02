Влад Яма очутился на катке и не смог двинуться на коньках, забавное фото порадовало поклонников

Известный судья проекта "Танців з зірками" в своем Инстаграм показал забавное фото на катке. Как пишет Politeka.net, танцор не смог двигаться, расставив руки и ноги в странной позе, написал:

"В "Танцы на льду" я не пойду. В танцы - да, на льду - нет🙄", - обнадежил поклонников Влад.

В кадре строгий судья танцевального шоу стоял в забавной позе. На голове у артиста была вязанная шапочка, он был одет в серое полупальто и джинсовые штаны в обтяжку. Люминисценция яркими красками сверкала на фоне артиста, отображая на льду в причудливые ромбики и линии.

Стоит сказать, что в сторис хореографа можно увидеть, что и его красавица жена и сын также отметились на льду, при чем ребенку, похоже, каток понравился больше всего.

Поклонники прокомментировали фото: "А що це за ковзанка?)", "😂😮😂боязно, стремно", "😂😂😂😂Мастер класс у Бузовой, прости Господи!"

Ранее мы писали, что популярный танцор, вернувшись с Майами, решил удивить своих поклонников внешностью после отпуска, записав короткое видео с помощью фильтра, который заметно искажает лицо. По этой причине глаза у Влада и сына Леона стали огромными, а рты наоборот очень маленькими, исказились и носы.

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