Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма
Как передает Politeka.net, танцор показал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых запечатлен вместе с сыном Леоном.
Так, популярный танцор, видимо, решил удивить своих поклонников внешностью после отпуска, записав короткое видео с помощью фильтра, который заметно искажает лицо. По этой причине глаза у Влада и Леона стали огромными, а рты наоборот очень маленькими, исказились и носы.
«Мы дома уже телепортировались в Киев уже. В принципе не устали. Не?», - спрашивает хореограф сына.
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Мальчик ответил, что не устал.
«Все хорошо? Ты рад, что мы вернулись?» - также спросил Влад.
В этот раз Леон задумался.
«Та здесь, здесь столько всего…», - говорит мальчик.
Как известно, украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном больше месяца провел в США. Там звездная семья отдыхала в Майами, откуда публиковала яркие фото и видео.
Среди прочего они посетили Flamingo Gardens – это зеленый оазис посреди современного города, где обитает 83 вида животных.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал свои "ночные делишки", блеснув мускулами.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма предался медитации на берегу океана: "захватывает дух".