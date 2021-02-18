"Ты - мой подарок в этой жизни"

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения

38-летний танцор, который сейчас зимует вместе с семьей в солнечном Майами, опубликовал на своей странице в Instagram соблазнительное фото жены Лилии и лаконичное, но очень душевное поздравление. При этом о возрасте супруги Яма тактично умолчал, передает Politeka.net.

На снимке красавица-супруга хореографа предстала в нюдовом топе, удачно подчеркнувшем ее роскошный бюст, а также светлой обтягивающей юбке. Поза и ракурс сделали кадр очень эффектным: Лилия красиво прогнулась, закинув одну руку за голову, а вторую сложив под грудью.

"MY BIRTHDAY GIRL🎉Не помню, сколько там Тебе сегодня, но для меня Ты - самая молодая, красивая, нежная, мудрая и Любимая! Ты - мой подарок в этой жизни. Ты талантливо готовишь, шутишь и танцуешь! Улыбайся, радуйся жизни, а мы этому поспособствуем!) Любим Тебя бесконечно! С Днём Рождения! Твои Я-Мы 🎈", — написал Влад.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям в комментариях: "Красуня! Фото очень интересное! 🔥Поздравляю именинницу, всех благ); Прекрасные слова!❤️; Вы прекрасна как всегда!!!!!!! 😍❤️".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал свои "ночные делишки", блеснув мускулами.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма предался медитации на берегу океана: "захватывает дух".