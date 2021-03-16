Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма устроил переполох
Как передает Politeka.net, 38-летняя знаменитость опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, от которых леденеет кровь.
Так, Яма стоял на краю крыши высокого здания, готовый сброситься в любой момент. Звезда делал предупредительные жесты руками полицейским, прибывшим на место "ЧП".
"Не подходите, я сейчас прыгну!", - кричал им Влад.
"Если бы ты хотел прыгнуть, ты бы не ждал, когда мы залезем на эту чертову крышу, чтобы тебя от этого отговорить", - заявил один из копов и добавил, обращаясь к своему напарнику: "А что, думаешь только этому придурку плохо живется?".
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Чтобы успокоить публику, отметим, кадры были сделаны во время съемок фильма "Нереальный КОПец". В частности, данную сцену снимали на крыше одной из высоток в Одессе.
Владу Яме досталась хоть и маленькая роль, но зато яркая. По сюжету, его, как неудавшегося суицидника, на крыше задержали патрульные.
«Со мной все в порядке… Почти…», — писал Влад в своем Инстаграм, комментируя участие в съемках.
Кроме хореографа, в картине также снялись Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук и Станислав Боклан. Премьера фильма состоялась 4 марта.
Ранее мы рассказывали, Яма насмешил фото с 5-летним сыном Леоном и товарищем. Все трое напялили на голову трусы.
"Когда купили ребенку трусы, но сначала решили протестировать!", - подписал снимок Влад.
"Ржу, не могу", "Тестирование прошло успешно и смешно", "Класс", "Хорошо, что додумались так одеть, а не по-другому", - отреагировали пользователи.
Напомним, Судья "Танцев со звездами" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа:"Боязно, стремно...".
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