Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма устроил переполох

Как передает Politeka.net, 38-летняя знаменитость опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, от которых леденеет кровь.

Так, Яма стоял на краю крыши высокого здания, готовый сброситься в любой момент. Звезда делал предупредительные жесты руками полицейским, прибывшим на место "ЧП".

"Не подходите, я сейчас прыгну!", - кричал им Влад.

"Если бы ты хотел прыгнуть, ты бы не ждал, когда мы залезем на эту чертову крышу, чтобы тебя от этого отговорить", - заявил один из копов и добавил, обращаясь к своему напарнику: "А что, думаешь только этому придурку плохо живется?".

Чтобы успокоить публику, отметим, кадры были сделаны во время съемок фильма "Нереальный КОПец". В частности, данную сцену снимали на крыше одной из высоток в Одессе.

Владу Яме досталась хоть и маленькая роль, но зато яркая. По сюжету, его, как неудавшегося суицидника, на крыше задержали патрульные.

«Со мной все в порядке… Почти…», — писал Влад в своем Инстаграм, комментируя участие в съемках.

Кроме хореографа, в картине также снялись Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук и Станислав Боклан. Премьера фильма состоялась 4 марта.

Ранее мы рассказывали, Яма насмешил фото с 5-летним сыном Леоном и товарищем. Все трое напялили на голову трусы.

"Когда купили ребенку трусы, но сначала решили протестировать!", - подписал снимок Влад.

"Ржу, не могу", "Тестирование прошло успешно и смешно", "Класс", "Хорошо, что додумались так одеть, а не по-другому", - отреагировали пользователи.

Напомним, Судья "Танцев со звездами" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа:"Боязно, стремно...".

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