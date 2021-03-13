Хореограф и судья из "Танцев со звездами" Влад Яма порадовал поклонников подборкой новых забавных фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ямы в соцсети.

Так, в аккаунте Ямы появились фото, на которых он позирует вместе со своим сыном и другом. При этом все они дополнили свои образы довольно неожиданным "аксессуаром" - трусами на голове.

При этом сам Яма пошутил, что таким образом они решили "протестировать" трусы.

"Когда купили ребенку трусы, но сначала решили протестировать!" - написал он.

На всех фото мужчины и мальчик лежат на кровати с трусами на голове и кривляются на камеру.

Фолловеры Ямы оценили чувство юмора хореографа и посмелись с забавных снимков.

"Ржу, не могу", "Тестирование прошло успешно и смешно", "Класс", "Хорошо, что додумались так одеть, а не по-другому", "Прикольные труселя", "Настоящие мужчины", "Подошли всем трем", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Яма поделился у себя в Instagram кадрами из больницы, где рассказывал, что операции не избежать.

"Мне показалось, что все обойдется, но МРТ показала обратное... таки разрыв. Впереди операция. Но все будет хорошо, еще потанцуем!" - делился хореограф.

Напомним, Судья "Танцев со звездами" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа:"Боязно, стремно...".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танцев со звездами" в халате показал Ночные забавы с сыном:" Ух, хорошо...".