Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма решил порадовать супругу Лилиану необычным способом
Как передает Politeka.net, в "сториз" в Инстаграм парочки появились свежие кадры, на которых запечатлено удивительное событие - и, судя по реакции Лилианы, очень редкое в их семье явление.
Так, девушка засняла Влада на кухне и похвасталась результатом его стараний.
"Сегодня чрезвычайное событие - муж сейчас на кухне возится, готовит всей семье сырники! Сейчас будем пробовать, что же там такое...", - Лилиана отщепнула кусочек и положила в рот.
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"Жена всегда говорит правду. Даже если я что-то делаю не так, то, как правило, она говорит, как есть", - отметил рядом волнующийся Влад.
"Ммм, получилось очень вкусно, с корочкой", - признесла впечатленная девушка. По ее виду было понятно, что она действительно в восторге.
"Запишем эту дату в календарь, будет праздник каждый год. Обещаю, что не в последний", - подписала кадры жена хореографа.
Ранее мы рассказывали, Влад Яма с семьей провел незабываемый отпуск в США. Он активно делился кадрами из Майами. А недавно выяснилось, что они с женой, оставив пятилетнего сына с друзьями, у которых гостили, смотались в Мексику, устроив себе небольшое романтическое приключение. Влад приберег эти кадры "на десерт".
«Жена счастливая. Что еще нужно? Даже я чуть не плачу», - заявлял восторженный Яма, наслаждаясь живописными видами.
Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".
Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".