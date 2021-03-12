Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма решил порадовать супругу Лилиану необычным способом

Как передает Politeka.net, в "сториз" в Инстаграм парочки появились свежие кадры, на которых запечатлено удивительное событие - и, судя по реакции Лилианы, очень редкое в их семье явление.

Так, девушка засняла Влада на кухне и похвасталась результатом его стараний.

"Сегодня чрезвычайное событие - муж сейчас на кухне возится, готовит всей семье сырники! Сейчас будем пробовать, что же там такое...", - Лилиана отщепнула кусочек и положила в рот.

"Жена всегда говорит правду. Даже если я что-то делаю не так, то, как правило, она говорит, как есть", - отметил рядом волнующийся Влад.

"Ммм, получилось очень вкусно, с корочкой", - признесла впечатленная девушка. По ее виду было понятно, что она действительно в восторге.

"Запишем эту дату в календарь, будет праздник каждый год. Обещаю, что не в последний", - подписала кадры жена хореографа.

Ранее мы рассказывали, Влад Яма с семьей провел незабываемый отпуск в США. Он активно делился кадрами из Майами. А недавно выяснилось, что они с женой, оставив пятилетнего сына с друзьями, у которых гостили, смотались в Мексику, устроив себе небольшое романтическое приключение. Влад приберег эти кадры "на десерт".

«Жена счастливая. Что еще нужно? Даже я чуть не плачу», - заявлял восторженный Яма, наслаждаясь живописными видами.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".